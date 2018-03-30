يوم الارض..14 شهيد و1200 جريح واجهوا الاحتلال باللحم الحي

انه يوم الارض.. المحطة التي ينتظرها الفلسطينيون سنويا للمطالبة بعودة اللاجئين الى بلداتهم، التي هجروا منها قبل سبعين عاماً، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007.

فتحت شعار مسيرة العودة الكبرى، تقاطر عشرات الاف الفلسطينيين في مسيرات غضب باتجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث ادوا صلاة الجمعة ونصبوا الخيام التي سيمكثوا فيها طوال ستة أسابيع لتنتهي بحلول يوم النكبة في الرابع عشر من أيار المقبل، وهو الموعد المقرر لافتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

جيش الاحتلال الذي اعلن الحدود مع القطاع منطقة عسكرية مغلقة، اطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على حشود المتظاهرين، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى في صفوفهم، لتندلع بعدها صدامات عنيفة بين جنود الاحتلال والمحتجين. وللمرة الاولى استخدم جيش الاحتلال طائرات من دون طيار لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين عند الحدود مغ غزة.

وقبيل انطلاق مسيرات العودة استشهد الشاب الفلسطيني عمر وحيد سمور وجرح آخر في قصف مدفعي شنه الاحتلال واستهدف مزارعين شرق بلدة القرارة في خان يونس جنوب القطاع.

المشهد في الضفة الغربية المحتلة لم يختلف.. مسيرات يوم الارض ردت عليها قوات الاحتلال باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، خصوصا في رام الله ونابلس واريحا والخليل وبيت لحم.

وهذا العام كان لافتا المسيرة المركزية التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمناسبة يوم الأرض في الجليل الأسفل، بالتزامن مع مهرجان مركزي في النقب شرقي مدينة ديمونة.