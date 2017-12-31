يوفنتوس يواصل مطاردة نابولي بقيادة ديبالا

واصل يوفنتوس مطاردة نابولي، بالفوز على مضيفه، هيلاس فيرونا، بثلاثة أهداف مقابل واحد، اليوم السبت، على ملعب “مارك أنتونيو بينتجودي”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف البيانكونيري، بليز ماتويدي (6)، وباولو ديبالا هدفين (72) و(77)، فيما جاء هدف هيلاس فيرونا، عن طريق مارتن كاسيريس (59).

ورفع اليوفي بذلك رصيده إلى 47 نقطة، في وصافة الدوري، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة، عن نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 13 نقطة، في المركز الـ19 (قبل الأخير).