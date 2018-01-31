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بوتين وأردوغان يتفقان خلال اتصال هاتفي على تعزيز التعاون للحفاظ على مناطق خفض التوتر في #سوريا
4 دقائق قبل
أردوغان وبوتين يبحثان في اتصال هاتفي عملية “غصن الزيتون” ومؤتمر الحوار السوري في سوتشي والوضع القائم بمحافظة إدلب
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أخر الأخبار
بوتين وأردوغان يتفقان خلال اتصال هاتفي على تعزيز التعاون للحفاظ على مناطق خفض التوتر في #سوريا
أردوغان وبوتين يبحثان في اتصال هاتفي عملية “غصن الزيتون” ومؤتمر الحوار السوري في سوتشي والوضع القائم بمحافظة إدلب
طفلة تنتحر وتترك رسالة “حب” لوالدتها
الحريري: كانت وجهات النظر مع الرئيس يلدريم متطابقة في ما يتعلق برفض حكومتينا رفضاً قاطعاً للإعلان الاميركي للقدس عاصمة لإسرائيل
أمن الدولة في النبطية أوقفت مروجي ومتعاطي مخدرات
الاتحاد الأوروبي: مجموعة الدول المانحة للفلسطينيين اتفقت على منح أكثر من 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
الحريري: نريد عودة آمنة للنازحين السوريين الى بلادهم وننسق مع تركيا لمواجهة أزمة النزوح
الحريري: نشكر تركيا على تسليم أحد المتهمين بتفجير صيدا
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يلدريم: قدمنا للحريري تفاصيل عمليتنا في عفرين
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يلدريم: سنزيد تعاوننا مع لبنان
يلدريم: سنزيد تعاوننا مع لبنان
فى:
31 يناير 2018, 12:00
فى:
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