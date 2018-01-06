يلدريم: استقرار ​إيران​ مهم بالنسبة لتركيا

أكّد رئيس الوزراء التركي ​بن علي يلدريم​ أنّ استقرار ​إيران​ مهم بالنسبة لتركيا.

ودعا الشعب الإيراني إلى أن “يكون يقظاً ضدّ المؤامرات الّتي تُحاك ضدّه”، مشيراً إلى “أنّنا لا نرحّب ولا نعتبر من الصائب على الإطلاق التدخّل الخارجي لزعزعة استقرار إيران، لذا ننتظر عودة الإستقرار إلى جارتنا بأقرب وقت”.

ولفت في مؤتمر صحافي إلى أنّ “بعض البلدان تهوى التدخل في شؤون غيرها، والآن تحاول الإيقاع بإيران، وافتعال مشاكل جديدة في المنطقة، غير مكتفية بتقويض استقرار بلدان في منطقتنا”.