ياسمين صبري هي بديلة هيفاء وهبي

بعدما تمسكت المطربة هيفاء وهبي باعتذارها عن عدم تقديم دور البطولة في فيلم “الديزل”، لارتباطات خاصة، إضافة إلى قرار منعها من مزاولة المهنة في مصر، وقع اختيار بطل الفيلم محمد رمضان على النجمة ياسمين صبري، لتشاركه البطولة، ووقعت العقد بالفعل، ومن المنتظر أن تبدأ التصوير خلال أيام قليلة، علماً بأنها مرتبطة بتصوير فيلم “شمس وقمر” أمام النجم محمد إمام، ومن بعده مسلسل رمضان 2018 مع الفنان ظافر العابدين.

ياسمين صبري وافقت على بطولة الفيلم، ووقعت العقد بحضور المخرج كريم السبكي، خاصة وأنّ كل التحضيرات جاهزة، وتم بناء الديكور بالفعل، كما تم الاستقرار على فريق العمل، ومن بينهم فتحي عبد الوهاب وهنا شيحة ومحمد ثروت وشيماء سيف وتامر هجرس.

فيلم “الديزل” من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج كريم السبكى، وهو ثاني عمل فني يجمع ياسمين بالفنان محمد رمضان، بعدما شاركته مسلسل “الأسطورة”.

المصدر: سيدتي