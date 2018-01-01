ويست بروميتش يجرُ ارسنال الى التعادل المثير قبل ساعات من نهاية العام

ضمن منافسات الجولة 21 خلال فعاليات بطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم​ ” ​البريميرليغ​ ” ، أخفق فريق ​ارسنال​ بتحقيق الانتصار القاتل في الدقائق الاخيرة قبل ساعات من نهاية عام 2017 و أكتفى بالتعادل الايجابي المجنون بنتيجة 1 – 1 امام مضيفه فريق ​ويست بروميتش البيون​ في اللقاء المثير الذي اقيم على ارض ملعب ذا هاوثورنس .

ففي الساعة الاولى من اللقاء بسط ابناء المدرب الفرنسي ​ارسين فينغر​ سيطرتهم لكن دون ترجمة هذه الخطورة الى اهداف و ذلك بفضل براعة حارس ويست بروميتش و صلابة دفاعه ، و لكن اصحاب الارض لم يستسلموا لهجوم ​الغانرز​ بل حاولوا مباغتتهم بالمرتدات التي تصدى لها الحارس تشيك ، و قبل ثمانية دقائق من نهاية اللقاء ، كعادته نجح الدولي التشيلي ​اليكسيس سانشيز​ بترجمة الركلة الحرة على مشارف المنطقة الى هدف عقب اسكان الكرة في الشباك بعد اصطدامها بلاعب ماك كلين ليهدي الغانرز التقدم ، و لكن عند الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي نجح اصحاب الارض بنيل ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع ارسنال لينجح ​رودريغيز​ بخطف هدف التعادل لويست بروميتش ، لينتهي اللقاء بنتيجة 1 – 1 ليخفق الغانرز بتحقيق الانتصار قبل ساعات من نهاية العام .