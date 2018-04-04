وهبى: خطاب تيار المستقبل الانتخابي تنافسي وغير تخويني

اعترض عضو كتلة المستقبل النيابية النائب أمين وهبة في حديث لـ “إذاعة الفجر”، على وصف الخطاب الذي يستخدمه تيار المستقبل في الانتخابات النيابية ضد اللوائح الأخرى بالخطاب التخويني. ووصف خطاب تيار المستقبل” بالخطاب التنافسي”، معتبرا أنه “خطاب مشروع في الانتخابات شرط عدم وصوله إلى حد التخوين”.

ورأى وهبة “أن القانون الانتخابي الجديد يعاني من الكثير من النواقص التي تنعكس على طبيعة التحالفات”. وذكر منها، أنه يفرض نوعا من التحالفات الانتخابية التي لا تنسجم دائما مع الرؤية السياسية، والتي تنطلق من العد أكثر مما تنطلق من الخلفية السياسية.

ورغم إقرار وهبة بانعكاس متطلبات القانون الانتخابي الجديد على العلاقة اليومية مع حلفاء لتيار المستقبل، أكد وهبة “أن هذا الانعكاس لا يؤذي العلاقات الثابتة معهم”، مشيرا إلى “أنها تقوم على مصلحة لبنان العليا”.

وحول مؤتمر سيدر 1، رأى وهبة “أنه سيؤمن للبنان مساعدات وقروضا ميسرة وطويلة الأمد، وسيضخ مليارات الدولارات للاقتصاد اللبناني وسيؤمن آلاف فرص العمل”.