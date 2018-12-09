وهاب يستحضر مرتزقة من الخارج محاولا اشعال الفتنة في لبنان

هي لغة واحدة يجيدها النظام السوري، وأزلامه لا سيما الصغار منهم.

لغة التهديد والوعيد وهي ليست بجديدة على من يسخر مرتزقته لايصال رسائل سياسية وامنية.

ومن تلك الابداعات، ولو بنسختها الرديئة، استحضار ذي القمصان السود، ولبسة الاقنعة، واستعمال مفردات غير موجودة الا في اقبية الاستخبارات ودفاترها.

من الجاهلية في الشوف الى الجاهلية في السويداء خط واحد من التهديدات والسفاهات، وادواته… القمصان السود لنظام الأسد.

بهؤلاء استعان من يقف خلف وهاب من في الداخل والخارج، لتهديد الرئيس سعد الحريري وتهديد لبنان بأكمله.

حملة ممنهجة تعيد الى الاذهان مشاهد يجهد الكثير من اللبنانيين الى نسيانها، إلا البعض منهم، لا سيما من يقف خلف وهاب.

حملة لها ادواتها من المحليين والاقليمين تحاول انتاج أفلام لن تعيد إلّا صانعيها الى عصر الجاهلية.

جاهلية غرقوا بسوادها كمن يسقط في مستنقع من طين، يلوث بتخبطه من حوله.