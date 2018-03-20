ولي العهد السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، في زيارة رسمية.

ويستهل الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى أميركا بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس.