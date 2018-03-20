ولي العهد السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، في زيارة رسمية.
ويستهل الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى أميركا بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
وتهيمن القضايا الإقليمية السياسية على أجندة ولي العهد السعودي، أبرزها ملف مكافحة التدخلات الإيرانية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، وملفات اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية وقضايا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي.
ومن المرتقب أن يجري الأمير محمد بن سلمان لقاء بقادة الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومع مسؤولي البنتاغون والخارجية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال ليل الاثنين إن “ولي العهد سيجتمع مع مسؤولين في شركات بقطاع النفط والغاز في هيوستون، وسيعقد لقاءات في غوغل وأبل ولوكهيد مارتن. كما سيشارك في منتدى سعودي أميركي لرجال الأعمال في نيويورك”.
وتعكس اللقاءات التوجه السعودي الجديد، ضمن رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، في إطار إصلاحي لتنويع الاقتصاد.
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