ولي العهد السعودي يبدأ زيارته الرسمية إلى باريس

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاءاته الرسمية، اليوم الإثنين، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس والمخصصة لتعزيز العلاقات المعقدة بين البلدين.

وبعد وصوله الى باريس أمس الأحد آتيا من واشنطن، تناول محمد بن سلمان العشاء مساءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في متحف اللوفر في وسط باريس.