ولي العهد السعودي يبدأ زيارته الرسمية إلى باريس

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاءاته الرسمية، اليوم الإثنين، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس والمخصصة لتعزيز العلاقات المعقدة بين البلدين.
وبعد وصوله الى باريس أمس الأحد آتيا من واشنطن، تناول محمد بن سلمان العشاء مساءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في متحف اللوفر في وسط باريس.
وأمضى ولي العهد ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة حيث عقد لقاءات ووقع اتفاقات عديدة.
ونقلت “فرانس برس” عن مصدر قريب انه سيتم، خلال الزيارة التي تستمر 3 ايام، توقيع نحو 18 بروتوكول اتفاق في مجالات السياحة والطاقة والنقل. كما سيعلن عن اتفاقية تعاون لتطوير منطقة العلا في الحجاز حيث توجد آثار تاريخية هامة وخصوصا مدائن صالح.
Powered By Future Television s.a.l