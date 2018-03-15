ولي العهد السعودي: المملكة ستطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

في أول حديث يُدلي به مسؤول سعودي لشبكة إعلام أميركية منذ عام 2005، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ستطور قنبلة نووية اذا فعلت إيران ذلك، وفي أسرع وقت ممكن.

وشدد ولي العهد في مقابلة تفلزيونية مع شبكة (سي بي أس) الأميركية، أن المملكة لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في نفس المقابلة، أن طهران ليست منافسة لبلاده، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، مبينا ان “إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية”.

وأعاد ولي العهد تأكيده وصف مرشد ايران علي خامنئي بهتلر الجديد في الشرق الأوسط من خلال سعيه للتوسع، عبر إنشاء مشروع خاص به في المنطقة يشبهُ إلى حد كبير مشروع هتلر في ذلك الوقت.

وقال “إن العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث التي تحدث في الشرق الأوسط”.

كما تحدث ولي العهد خلال المقابلة عن الحرب في اليمن، وعلاقاته مع الولايات المتحدة، وحملة مكافحة الفساد.

ولفت الى أن المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحالي تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، أبرزها حملة تطهير الفسا ، وكذلك القرار التاريخي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ومن المقرر أن يتم بث المقابلة التلفزيونية ضمن برنامج 60 دقيقة قبل يومين من لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.