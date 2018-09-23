ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد على تمسك المملكة بمحاربة التطرف والإرهاب بلا هواده

في مناسبة الذكرى الثامنة والثمانين للعيد الوطني السعودي، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تمسك المملكة بمحاربة التطرف والإرهاب بلا هواده، مشددا في كلمة له، على عدم السماح لأحد، أياً كان أن يعتدي على سيادة المملكة أو يعبث بأمنها، مشيراً إلى افتخاره بما حققته المملكة من مكانة دولية وإسلامية وعربية، نتيجة دورها المؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنجازات اقتصادية وتنموية وبتضافر جميع الجهات الحكومية وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ونوّه الأمير محمد بما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتشهد العاصمة الرياض، ضمن ‏روزنامة اليوم الوطني، ‏مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى، حيث توشحت الكثير من المباني والأبراج، والمجمعات التجارية في أرجاء المدينة باللون الأخضر احتفاء بالوطن.