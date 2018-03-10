ووصف رئيس اللجنة النائب أتاي أوصلو في تصريح صحفي الوضع ب”المحنة الانسانية” داعيا الى منح هؤلاء الأطفال الجنسية التركية “فورا”.

وأيد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان التركي عمر سردار أمس الخميس أيضا منح الجنسية التركية للأطفال السوريين المولودين بتركيا.

على صعيد متصل قال رئيس ادارة الاستجابة في وكالة الكوارث والطوارئ التركية إركان دوغاناي إن 293 طفلا سوريا فقدوا والديهم من إجمالي 4514 طفلا سوريا يخضعون للرعاية بتركيا في حين فقد 410 أطفال أمهاتهم و3811 طفلا فقدوا آباءهم.

وفي السياق ذاته أعلن نائب المديرية العامة للتسجيل المدني والجنسية التركية حسين سري إبراهيم أن حوالي 56 ألف مواطنا سوريا حصلوا على الجنسية التركية حتى الآن بينهم 25500 طفل سوري.

وكانت اللجنة الفرعية للاجئين بالبرلمان التركي ذكرت في تقرير في يناير الماضي أن تركيا تستضيف حاليا حوالي 4.3 مليون لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.