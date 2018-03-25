وكيل أعمال كونتي يتفق مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة أوبزرفير أن وكلاء أعمال المدرب الايطالي الحالي للبلوز أنتونيو كونتي يتواصلون مع ادارة نادي ​باريس سان جيرمان​ ليصبح خليفة المدرب ​أوناي ايمري​ في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية اليوم أن رئيس النادي الباريسي ​ناصر الخليفي​ اتصل بالمدرب الايطالي ليستلم تدريب النادي الموسم القادم.

وانتشرت شائعات مؤخراً لتدريب النادي الفرنسي وكان مدرب نادي ​يوفنتوس​ ​ماسيمليانو أليغري​ واحد من الأسماء القوية التي تحدثت عنها صحيفة لي بارزيان الفرنسية، بالاضافة الى مدرب ​أتليتكو مدريد​ ​دييغو سيموني​ ومدرب ​توتنهام هوتسبر​ ​ماوريسيو بوتشيتينيو​.

ووفقًا لصحيفة أوبزرفير، فإن منهج باريس سان جيرمان في كونتي غير رسمي حاليًا، ولكنهم يناقشون الامر.