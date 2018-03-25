وكيل أعمال كونتي يتفق مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة أوبزرفير أن وكلاء أعمال المدرب الايطالي الحالي للبلوز أنتونيو كونتي يتواصلون مع ادارة نادي باريس سان جيرمان ليصبح خليفة المدرب أوناي ايمري في الموسم المقبل.
وأشارت تقارير صحفية اليوم أن رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي اتصل بالمدرب الايطالي ليستلم تدريب النادي الموسم القادم.
وانتشرت شائعات مؤخراً لتدريب النادي الفرنسي وكان مدرب نادي يوفنتوس ماسيمليانو أليغري واحد من الأسماء القوية التي تحدثت عنها صحيفة لي بارزيان الفرنسية، بالاضافة الى مدرب أتليتكو مدريد دييغو سيموني ومدرب توتنهام هوتسبر ماوريسيو بوتشيتينيو.
ووفقًا لصحيفة أوبزرفير، فإن منهج باريس سان جيرمان في كونتي غير رسمي حاليًا، ولكنهم يناقشون الامر.
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