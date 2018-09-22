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وكالة الأنباء الإيرانية: حصيلة هجوم الأحواز ترتفع إلى 24 قتيلا
وكالة الأنباء الإيرانية: حصيلة هجوم الأحواز ترتفع إلى 24 قتيلا
فى:
22 سبتمبر 2018, 12:46
فى:
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وكالة الأنباء الإيرانية: حصيلة هجوم الأحواز ترتفع إلى 24 قتيلا
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