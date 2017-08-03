وقف التصعيد شمال حمص.. وواشنطن تحذر من سيطرة النصرة على إدلب

في تطور للأحداث السورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان اتفاقاً لوقف التصعيد شمال محافظة حمص وسط سوريا، دخل حيز التنفيذ ظهرا.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ وهو يشمل اربعةً وثمانين تجمعا سكنيا يقطنها نحو مئةٍ واربعين ألف شخص.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن “الهدنة لا تشمل مسلحي تنظيمي “داعش” وجبهة “النصرة”، مؤكداً أن الشرطة العسكرية الروسية ستقيم اعتباراً من الجمعة معبرين وثلاث نقاط رصد على طول خط التماس في المنطقة، مؤكداً أن وحدات روسية ستتولى مهمة الفصل وتطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلاً عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين بدون أي عوائق.

من جهة ثانية، حذرت الولايات المتحدة من عواقب وخيمة إذا سيطرت “النصرة” على محافظة إدلب، وقالت: إن هذا سيجعل من الصعب إثناء روسيا عن استئناف القصف الذي توقف أخيراً .

وقال أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن السياسة في سوريا مايكل راتني إن: “في حالة هيمنة جبهة النصرة على إدلب سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إقناع الأطراف الدولية باتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة”.

هذا وأكدت قوات التحالف الدولي في سوريا أن “الولايات المتحدة لم تسلم روسيا قاعدة “التنف” جنوب سوريا حيث يجري تدريب مقاتلي المعارضة السورية”.

من جهة اخرى اعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن طائرات حربية لم يعلم إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي نفذت مجزرة باستهدافها مناطق في ريف دير الزور الغربي موقعة عدد من القتلى والجرحى من المدنيين .

هذا واستهدفت مجموعة من عناصر هيئة “تحرير الشام”، تجمعات لقوات النظام والمليشيات الموالية له قرب حلب، حيث اضرمت النيران في خيمهم واغتنمت عدداً من الأسلحة الخفيفة وتمكنت من قتل وأصابة العشرات من عناصر النظام السوري.