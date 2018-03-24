وقفة تكريمية وإضاءة شموع حول منزل اميلي نصرالله في الكفير

أحيا نادي الحرية الشبابي التعاون مع بلدية الكفير، ذكرى مرور أسبوع على رحيل الأديبة اميلي نصرالله، بوقفة تكريمية واضاءة الشموع حول منزل الراحلة الكبيرة في بلدتها الكفير، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بمشاركة ممثلي جمعيات وأهالي البلدة.

وألقت رئيسة جمعية نادي الحرية الشبابي هلا نجاد كلمة عددت فيها مزايا الراحلة، وقالت: “اميلي نصرالله وضعت الكفير على خارطة الأدب العربي، فأصبحنا نحن أبناء الكفير نشمخ باعتزاز حين يسألنا أحدهم من أي بلد أنت؟، نرفع رأسنا عاليا بالقول من الكفير بلد العظماء، موئل فارس بك الخوري واميلي نصرالله ونك رحال وراجح ونسيم الخوري و…”.

وبعد قصيدة للشاعر مروان عواد، اختتم اللقاء بكلمة من وحي المناسبة لرئيس البلدية اسماعيل صقر.

(الوكالة الوطنية)