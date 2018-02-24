وقفة تضامنية مع اهالي الغوطة في ساحة سمير قصير

تضامنا مع اهالي الغوطة الشرقية نظم قطاع الشباب في تيار المستقبل وقفة في ساحة سمير قصير، ندد خلالها المشاركون بالإبادة التي يمارسها نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري.

هي فعلا كربلاء العصر.. كما سبقتها حلب، وحمص، والزبداني، والقصير، وكل المدن السورية، التي فتكت بها وبأهلها وحشية نظام الأسد والميليشيات التي تقاتل معه.

ومن اجل الغوطة الشرقية، واستنكارا لسفك الدماء المتواصل فيها، نظم قطاع الشباب في تيار المستقبل وقفة تضامنية مع اهلها، في ساحة سمير قصير وسط بيروت، تحت شعار الغوطة تستصرخ ضمير الإنسانية.

وفي وقت دول العالم تتفرج، وبعض الاشخاص غير مبالين بما يحصل، تبقى هذه الوقفات التضامنية ضرورية للاضاءة على الاجرام المتمادي بحق الشعب السوري.

تقرير: ناهد يوسف.