وقفات شكر للرئيس سعد الحريري على إدراج ملف الموقوفين الإسلاميين في البيان الوزاري

ملف الموقوفين الإسلاميين الذي طال كثيرا، بات على سكة خواتيمه.

فبعد أن وعد الرئيس سعد الحريري بمتابعة الملف حتى النهاية، نتجت جهوده ومتابعته اليومية عن إدراج الملف في البيان الوزاري، الأمر الذي خلف ارتياحا لدى أهالي الموقوفين الذين نظموا وقفات شكر للرئيس الحريري على اهتمامه بقضيتهم.

ففي مجدل عنجر نظمت وقفة امام مسجد بلال بن رباح عقب صلاة الجمعة بمشاركة رئيس البلدية ومنسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط سعيد ياسين، ومدير عام الأوقاف الإسلامية في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن وأهالي البلدة.

في صيدا ايضا، وقفة لأهالي وعائلات موقوفي احداث عبرا اعتصاما بعد صلاة الجمعة امام خيمتهم المفتوحة عند مدخل دار الافتاء في المدينة صيدا.

المعتصمون جددوا المطالبة باقرار وتطبيق العفو العام ليشمل ابناءهم، شاكرين الحكومة على ادراجه ضمن بيانها الوزاري.

وكان المعتصمون قطعوا الطريق لبعض الوقت وسط انتشار للقوى الأمنية.