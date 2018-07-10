وقائع من اللقاء المطول بين الحريري وبري

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري على نفس الموجة.. عبارة تختصر لقاء عين التينة الذي دام ساعتين وتخلله غداء.

الرئيسان العائدان من الخارج، استهلا اجتماعهما بالحديث عن رحلتيهما وعن الاحوال الجوية، ليبدأ الكلام الدسم عن ما جرى خلال الفترة السابقة وعن ما يجب ان يكون عليه الوضع في الفترة المقبلة.

وعلى المائدة كان الوزير علي حسن خليل الذي لم ينف ولم يؤكد زيارة بيت الوسط ليل الاثنين، كما حضر الوزيران السابقان غطاس خوري وباسم السبع.

اللقاء استبقته وستليه اتصالات ولقاءات بعيدة من الاضواء في الوسط كما في عين التينة سعيا لتذليل العقبات.

قد يكون سفر الرئيسين ساهم في تهدئة روع المعرقلين وأصحاب الرؤوس الحامية والمشاركين في السجالات، هذا ما يأمله الرئيس الحريري الذي دعا الجميع الى التضحية لمصلحة البلد، مجددا القول ان لا أحد يستطيع الغاء أحد ومذكرا ان الحكومة الحالية قد أنجزت الكثير على الرغم من الخلافات.

مصادر المجتمعين تحدثت عن اجواء ايجابية جدا، ولم تخف مصادر عين التينة استياء الرئيس بري من المعرقلين الذين يساهمون في تأخير تشكيل الحكومة.

وبحسب معطيات تلفزيون المستقبل من المصادر عينها فان هنالك توجها لرئيس المجلس بأن يدعو الى عقد جلسة لانتخاب رؤساء ومقرري واعضاء اللجان النيابية، وقد يكون هنالك دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة ما آلت اليه الامور وذلك في اطار الضغط على الجميع.