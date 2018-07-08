وفد من المقاصد وضع النائب سليمان في اجواء اقفال مدارسها

زار وفد من جمعية المقاصد النائب محمد سليمان، ووضعه في اجواء اعلان جمعية المقاصد عن اقفال مدارسها في عكار.

وتحدث باسم الوفد الشيخ خالد عزو، مستشهدا بقول الرسول الاكرم: “كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، ونحن اتينا الى داركم لاننا اوليناكم ثقتنا، للدفاع عن حقوقنا، وان تكون الى جانبنا، وموضوع المقاصد هو كما تعلمون موضوع مادي بحت، فنحن لسنا ضد جمعية المقاصد، لا بل بالعكس وقفنا ونقف الى جانبها، لكن هناك خوف من تمييز بين المناطق، حيث تبحث عن حلول لمدارس المقاصد في بيروت، اما في عكار فلا. الى متى ستبقى عكار خارج الوطن؟ فجمعية المقاصد ليست لبيروت فقط بل لكل لبنان، لا بل للاطراف اكثر من المركز، هكذا اراده المؤسس وهكذا نريدها ان تبقى، وعلينا ان نتكاتف جميعا الى جانبها”.

أضاف: “نتوجه من خلالكم الى دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري الذي زار المنطقة، ورأى الحرمان بام عينه، وتاثر كثيرا ووعدنا بالانماء، فلا نرضى ان يكون اول عهده تسكير مدارس المقاصد في عكار”.

وبدوره اجاب النائب سليمان الوفد، حيث قال: “قبل ان اكون نائبا فانا اعرف جمعية المقاصد، وعايشتها في ازدهارها وازمتها، هذه المؤسسة العريقة التي تحمل رسالة الاسلام والاعتدال، فعلينا جميعا ان نقف الى جانبها يدا بيد، ليست الادارة في مكان ونحن في مكان بل نحن في مركب واحد وعلينا الوقوف الى جانبها، ادارة ومعلمين وطلاب، بالنسبة لتسكير هذه المدارس فهو امر مرفوض تماما من قبلنا، فنحن ككتلة نيابية اخذنا على عاتقنا محاربة البطالة، وايجاد فرص عمل لذلك نحن لن نقبل بهذا الامر ابدا، ونحن الثلاثاء سنلتقي دولة الرئيس الحريري الذي اعطى كل اهتمام لهذا الامر، وسنكون نحن ونواب عكار والشمال يدا واحدة لمنع هذا الامر، حفاظا على العائلات والمؤسسة التربوية العريقة “.

وفي الختام شكر الوفد النائب سليمان على اهتمامه، واضعا قضيته بين يديه.