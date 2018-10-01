وفد حكومي يجول على مشاريع طرابلس بتوجهيات من الحريري

بتوجهيات من الرئيس المكلف سعد الحريري، جال وفد من رئاسة الحكومة ضم النائب ديما جمالي والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد الخير بالإضافة الى عدد من مستشاري الرئيس الحريري وفاعليات تيار “المستقبل” على مشاريع قيد التنفيذ والتحضير في مدينة طرابلس.

الجولة استهلت بلقاء محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس بحيث تناقش مع الوفد بحسن سير تنفيذ المشاريع الحيوية للمدينة والعوائق التي تعترض بعضها.

وأكد مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز أن المواطن لم يعد يريد أن يسمع كلمة وعود بل يريد افعالا وانجازات.

وقال: “نحن بتكليف من الرئيس الحريري، سننسق مع الوزارات المعنية وقيادات المدينة والبلديات، لكي نتمكن من الوصول الى اهدافنا التي ستصب في حياة المواطن اليومية”.

كما كانت كلمات لكل من جمالي واللواء الخير اكدت الوقوف الى جانب المناطق المحرومة ودعمها بتوجيهات من الرئيس الحريري.

وقد وعد الوفد اهالي الميناء، بالسعي الى تحقيق المشاريع الإنمائية الموعودة.