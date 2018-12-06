وفد برلماني فلسطيني يشكر الحكومة اللبنانية على دعمها للاجئين الفلسطينيين

التطورات الراهنة على الساحة العربية عموما والفلسطينية خصوصا بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مع رئيس كتلة التغيير والاصلاح لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الزهار على رأس وفد من الكتلة والحركة.

الوفد اكد وحدة الشارع الفلسطيني وتطبيق ما يمكن تطبيقه من برامج المصالحة والتعاون.

الوفد البرلماني الفلسطيني زار ايضا بيت الوسط حيث التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حضور النائب السابق باسم السبع.

الوفد وضع الرئيس الحريري في صورة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كما جرى استعراض لوضع غزة الانساني وعدم التوطين لاي فلسطيني كان.

الزهار اشار الى ان الرئيس الحريري شدد على اهمية وحدة الصف الفلسطيني.