وفد الحكومة اليمنية الشرعية يصل إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

تحضيراً لانطلاق محادثات السلام اليمنية في قصر جوهانسبورغ Johannesburg، وصل وفد الحكومة الشرعية إلى السويد، وذلك بعد التأكد من وصول وفد الحوثيين.

مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، عبدالله العليمي أوضح أن وفد الحكومة اليمنية توجه إلى السويد محملاً بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة، بالإضافة إلى السلام القائم على إنهاء الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أكد انطلاق محادثات السلام رسمياً الخميس.

هذا ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى وقف أي أعمال عدائية جارية في اليمن والانخراط بمحادثات السلام بشكل كامل وصادق، باعتبارها خطوة أولى ضرورية وحيوية.

ميدانياً، أفادت مصادر بأن ميليشيات الحوثي قد لجأت إلى أساليب جديدة في استهداف المدنيين وقتلهم، عبر تركيب بعض منصات الكاتيوشا على متن شاحنات متنقلة، لإطلاقها من وسط الأحياء السكنية.