وفاة 54 شخصا بسبب موجة حرّ في كيبيك

أعلنت السلطات المحلية في كيبيك يوم أمس (الجمعة)، وفاة 54 شخصاً في كيبيك هذا الأسبوع بسبب موجة حر تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الصحية في كيبيك لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم إحصاء 28 حالة وفاة بسبب “موجة حر شديد” في مونتريال الكبرى، مشيرة إلى أن حالات الوفاة الأخرى تم رصدها في جنوب غرب المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة نويمي فانهوفرزوين: “بحسب الأرصاد الجوية نتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها في الساعات المقبلة”.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر حسابه في “تويتر”، تضامنه مع ضحايا موجة الحر، داعياً مواطنيه إلى “الحرص على حماية أنفسهم وعائلاتهم”.

وفي 2010 أدت موجة حر إلى وفاة مئة شخص في مونتريال.