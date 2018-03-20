وفاة مطلق النار في مدرسة ثانوية في مريلاند قرب واشنطن

وقع إطلاق نار، الثلاثاء، في مدرسة ثانوية في مدينة غريت ميلز في مريلاند على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأميركية، ما أدى إلى إصابة شخصين ووفاة المهاجم متأثرا بجروحه.

وحصل إطلاق النار خلال الدروس عند الساعة 8,00 (12,00 ت غ) الثلاثاء في المدرسة الثانوية في غريت ميلز.

وقال تيم كاميرون، مسؤول الشرطة في منطقة سانت ماري، إن طالبا وطالبة أصيبا بجروح برصاص المهاجم الذي لم تكشف هويته.

وأضاف أن “مسؤول الأمن في المدرسة لاحق مطلق النار”، وتمكن من إصابته، وقد توفي لاحقا متأثرا بجروحه في المستشفى.

وقال إن الطالبة في حالة حرجة، وحالة الجريح الثاني مستقرة.

وقالت مدرسة سانت ماري العامة على موقعها الإلكتروني، إن المنطقة المحيطة بالمدرسة قد أغلقت، وتم “احتواء” الوضع بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور محطات التلفزة المحلية العديد من سيارات الشرطة أمام مبنى المدرسة الكبير. وبحسب إفادة طالب لشبكة “سي إن إن” عبر الهاتف، فإن النيران أطلقت خلال الدروس عند الساعة 8.00 (12.00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء.

وقال جوناثان لشبكة “سي إن إن”: “في هذا الوقت تقوم الشرطة بتمشيط الصفوف، وقريباً ستوافينا إلى خارج المدرسة”.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية.

وفي 14 شباط/فبراير قتل 17 شخصاً في إطلاق نار في مدرسة باركلاند في فلوريدا.

وأثار ذلك حركة تعبئة كبرى لمئات آلاف الطلبة في البلاد، في محاولة لحظر بيع الأسلحة الرشاشة التي يسهل اقتناؤها في الولايات المتحدة وفي بعض الأحيان اعتباراً من سن 18 عاماً.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 آذار/مارس في العاصمة الأميركية للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الأسلحة.

المصدر: فرانس برس