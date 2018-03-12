وفاة مصمّم الأزياء الفرنسي الشهير “جيفنشي”

(FILES) In this file photo taken on July 03, 1995 French fashion designer Hubert de Givenchy poses at the office of his fashion house in Paris.
French fashion designer Hubert de Givenchy died aged 91 it was announced on March 12, 2018. / AFP PHOTO / GERARD FOUET
توفي مصمّم الأزياء الفرنسي الشهير أوبير دو جيفنشي الذي أسس داراً تحمل اسمه عن 91 عاماً، بحسب ما كشف شريكه في بيان موجّه إلى وكالة “فرانس برس”.
وقال مصمّم الأزياء فيليب فينيه إن “السيّد جيفنشي توفي أثناء نومه يوم السبت 10 آذار/مارس 2018. وأولاد أشقائه وعائلاتهم مفجوعون بهذا النبأ”. وأوضح أن “مراسم الدفن ستقتصر على أقرب المقربين منه”.
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