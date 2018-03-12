وفاة مصمّم الأزياء الفرنسي الشهير “جيفنشي”

توفي مصمّم الأزياء الفرنسي الشهير أوبير دو جيفنشي الذي أسس داراً تحمل اسمه عن 91 عاماً، بحسب ما كشف شريكه في بيان موجّه إلى وكالة “فرانس برس”.

وقال مصمّم الأزياء فيليب فينيه إن “السيّد جيفنشي توفي أثناء نومه يوم السبت 10 آذار/مارس 2018. وأولاد أشقائه وعائلاتهم مفجوعون بهذا النبأ”. وأوضح أن “مراسم الدفن ستقتصر على أقرب المقربين منه”.

من أول عرض أزياء له سنة 1952 إلى مغادرته الدار التي تحمل اسمه سنة 1995 والتي بيعت في العام 1988 لمجموعة “ال في ام اتش”، وضع جيفنشي لمساته الخاصة على مجال الموضة لمدّة 40 سنة بتصاميمه الأنيقة، مثل الفستان الأسود الشهير الذي ارتدته الممثلة أودري هيبورن في فيلم “بريكفاست أت تيفانيز”.

وقال برنار أرنو رئيس مجموعة “ال في ام اتش”، إن “أوبير دو جيفنشي أعطى مكانة فريدة لداره بين مصممي الأزياء الذين ساهموا في ارتقاء باريس إلى مصاف عواصم الموضة العالمية في الخمسينات. وعرف كيف يوفّق بين ميزتين في أزيائه هما الحسّ الابتكاري، والعابر للزمن، سواء في فساتين السهرة الطويلة أو في الملابس الجاهزة للنهار”.