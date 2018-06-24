وفاة مصاب ثان في هجوم إثيوبيا

توفي شخص ثان بعد إصابته في هجوم بقنبلة بالعاصمة الإثيوبية أمس السبت أسفر أيضا عن إصابة 150 شخصا بجروح خلال تجمع حاشد لتأييد رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.

وقال مسؤولون لرويترز إن الشرطة انتشرت في موقع الهجوم اليوم الأحد لجمع الأدلة.

واعتقلت السلطات تسعة من مسؤولي الشرطة من بينهم نائب قائد مفوضية شرطة العاصمة أديس أبابا بسبب أخطاء أمنية.

كما اعتقل ستة من المشتبه بهم بسبب صلتم بالهجوم الذي وقع في ميدان تجمع فيه عشرات الآلاف على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين لم يفصحوا علنا عن الجهة التي قد تكون مسؤولة عنه.

وقال وزير الصحة أمير أمان على تويتر إن هناك قتيلين و156 مصابا خمسة منهم في حالة حرجة حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف “يؤسفني ما بلغني من أننا فقدنا ضحية إثيوبية أخرى لهجوم أمس والذي كان في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى بلاك ليون”.

ووقع الهجوم بعد دقائق من انتهاء أحمد (41 عاما) الذي تولى منصبه في أبريل نيسان من خطاب ألقاه في ميدان مسكل وسط أديس أبابا.

المصدر: رويترز