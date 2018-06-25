وفاة محترف قفز بريطاني خانته مظلته في الثواني الأخيرة

توفي محترف قفز بريطاني أثناء محاولته بحثاً عن الإثارة في الهضاب الإيطالية.

وتوفي روبرت هاغغاري، البالغ من العمر 47 عاماً على الفور، بعدما فشلت مظلته بالعمل فجأة، وذلك بعد ثوان من قفزه من جبل بجوار مدينة البندقية.

وقد دق الشهود ناقوس الخطر وهم يشاهدون المنظر من علو 600 قدم، حيث راح ضحيته المهندس الذي قدم من أندوفر في هامبشاير، بسقوطه عمودياً من هذا الارتفاع الشاهق.

وأصدرت خدمات إنقاذ جبال الألب الإيطالية صوراً التقطت للمساعدين الطبيين، وهم يقتربون من الحافة حيث سقط هاغغاري.

ووقع الحادث بعد أن وصل القائد ذو الخبرة ومجموعة كبيرة من أصدقائه تشمل 25 شخصاً، إلى جبل بوسازا البالغ طوله 9500 متر في جبال الدولوميت بشمال البندقية.

وهاغغاري متزوج من زوجته جوانا منذ 18 سبتمبر 2010 وفقاً لملفه على الفيسبوك.

كما يشير ملفه إلى أنه زار العديد من الدول في العالم لممارسة هذه الرياضة الخطيرة، في النرويج و#سويسرا وبلدان أخرى.

كما أن واحدة من تفسيرات وفاته أنه كان على الحافة ولم يؤقت بشكل جيد لحظة القفز المفترضة.

وقد تم انتشال الجثة بواسطة 3 من أفراد الشرطة، وكانت عملية صعبة.