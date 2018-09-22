وفاة طفل وانقاذ 39 لاجئا عند شاطئ عكار

على متن مراكب الموت يتخذ اللاجؤون السوريون قرار خوض رحلة محفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة أفضل من أماكن اللجوء.

هجرة النازحين غير الشرعية هذه، لم تمر على خير فعلى متن الزورق وأثناء محاولتهم مغادرة لبنان باتجاه قبرص غرقوا في عرض البحر داخل المياه الاقليمية اللبنانية مقابل شاطئ عكار،

وقد قضى اثر ذلك الطفل السوري خالد نجمة في الخامسة من عمره، وأصيب أربعة آخرون.

قيادة الجيش مديرية التوجيه اكدت في بيان لها ان المركب كان يقل تسعة وثلاثين شخصاً من الجنسية السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية.

وقد عملت دورية من القوات البحرية على إنتشال جثة الطفل، وإنقاذ الباقين، بينما نقل المصابون الأربعة إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.

وفي وقت تردد أن أحد المطلوبين الفلسطينين كان على متن الزورق محاولا الهروب، نفت مصادر عسكرية صحة هذا الخبر بالكامل.