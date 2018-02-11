وفاة “أيقونة حقوق الإنسان”

توفيت المحامية والناشطة الباكستانية أسماء جهانغير، عن عمر 66، منهية مسيرة خصصتها للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وذكرت عائلة جهانغير أنها توفيت نتيجة إصابتها بأزمة قلبية.

وكانت جهانغير، التي أسست اللجنة الباكستانية لحقوق الانسان، واجهت تهديدات بالموت والضرب والسجن، في قضايا للدفاع عن حقوق الإنسان.

وحصلت عام 2014 على وسام فرقة الشرف من رتبة ضابط، أرفع وسام فرنسي، تقديرا “لالتزامها الجريء في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها المتواصل لإلغاء عقوبة الإعدام ومساهمتها الاستثنائية في تطوير ثقافة كونية لحقوق الإنسان”.

وغردت مواطنتها والحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي على تويتر: “لقد تحطم قلبي من جراء وفاة أسماء جهانغير”.

وأضافت أن “أفضل تحية نوجهها لها هي أن نتابع معركتها من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية”.