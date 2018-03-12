وفاة أسطورة المسرح الاستعراضي البريطاني

قال مدير أعمال الممثل الكوميدي البريطاني، كين دود، الاثنين، إن دود المعروف لمشاهدي التلفزيون بشعره المدبب وأسنانه البارزة توفي عن 90 عاما.

وذاع صيت دود في المسارح خلال خمسينيات القرن الماضي بروح دعابة ارتجالية، واستلهم أسلوبه الذي جلب له شهرة في التلفزيون والإذاعة من تقاليد المسرح الاستعراضي البريطاني.

وقال روبرت هولمز مدير أعمال دود “بالنسبة لي كان واحدا من آخر عظماء المسرح الاستعراضي”، وأضاف أن دود تزوج شريكته التي عاشت معه 40 عاما، الجمعة، وتوفي، الأحد.

ودخل دود أيضا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن ألقى 1500 نكتة في 3 ساعات ونصف.

المصدر: سكاي نيوز