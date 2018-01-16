وصية عزت أبو عوف الغريبة تثير ضجة كبيرة

شهدت الدورة الثانية لمهرجان ” What Happens ” تكريم المتميزين من نجوم الفن والاعلام خلال العام 2017.

وكان ضمن المكرمين كل من احمد السقا عن فيلم “هروب اضطراري”، وعزت ابو عوف عن مجمل اعماله، وقد أثار جدلاً واسعاً حول حديثه عن وصيته بعد وفاته.

بعد صعوده إلى المسرح وتسلمه الجائزة، أشار أبو عوف إلى أن “وصيته هي أن تحرق أفلامه بالكامل بعد وفاته”، دون ان يكشف السبب وراء طلبه هذا.

وأضاف: “أعرف إنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبر عما بداخلي”.

أثار هذا الامر ضجة كبيرة بين الحاضرين، وإنتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعرب عن دهشته واستغرابه للأمر.