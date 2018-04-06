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أخر الأخبار
هولندا تعلن خلال مؤتمر “سيدر” استعدادها لتقديم قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار
ألمانيا تعلن خلال مؤتمر “سيدر” استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 75 مليون دولار
بريطانيا اعلنت خلال مؤتمر “سيدر” عن استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي 170 مليون دولار
الحريري: أطلب منكم اليوم الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. وأقول لكم بصراحة: ان الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعا
الحريري: وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان كلفنا ووصلت كلفة الكهرباء إلى مليار دولار حتى الـ2016
الحريري: وفقا للبنك الدولي فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015
انطلاق أعمال مؤتمر “سيدر” في باريس بمشاركة دولية واسعة
وصول دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى مقر مؤتمر سيدر
شاهد الأفلام.. واحصل على مرتب شهري
التحكم المروري: قتيل و 8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
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وصول دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى مقر مؤتمر سيدر
وصول دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى مقر مؤتمر سيدر
فى:
6 أبريل 2018, 9:58
فى:
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الحريري: أطلب منكم اليوم الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. وأقول لكم بصراحة: ان الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعا
6 أبريل 2018, 10:23
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6 أبريل 2018, 10:56
ألمانيا تعلن خلال مؤتمر “سيدر” استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 75 مليون دولار
6 أبريل 2018, 10:53
بريطانيا اعلنت خلال مؤتمر “سيدر” عن استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي 170 مليون دولار
6 أبريل 2018, 10:44
الحريري: أطلب منكم اليوم الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. وأقول لكم بصراحة: ان الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعا
6 أبريل 2018, 10:23
الحريري: وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان كلفنا ووصلت كلفة الكهرباء إلى مليار دولار حتى الـ2016
6 أبريل 2018, 10:19
الحريري: وفقا للبنك الدولي فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015
6 أبريل 2018, 10:16
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6 أبريل 2018, 10:04
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6 أبريل 2018, 9:58
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