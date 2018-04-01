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الحريري: هناك استهداف للبنان والطائفة ولكن نحن بطبيعة تصرفنا نحافظ على الطائفة أو نفرط بها
الحريري: رفيق الحريري علمنا الصدق والوفاء في وقت أصبح هناك الكثير من الكذب
وصول الرئيس الحريري إلى دارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة
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وصول الرئيس الحريري إلى دارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة
وصول الرئيس الحريري إلى دارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة
فى:
1 أبريل 2018, 12:25
فى:
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وصول الرئيس الحريري إلى دارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة
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