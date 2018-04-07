وصفها زملاؤها بالقبيحة فنافست على لقب ملكة جمال بريطانيا

بعد معاناة دامت سنوات بسبب مضايقات زملائها لها والتذمر منها لدرجة أوصلتها الى امتناعها عن الطعام، استطاعت فتاة بريطانية التغلب على المتنمرين الذين نعتوها بالقبيحة وأضحت تنافس على لقب ملكة جمال إنجلترا حاليًا.

وبحسب صحيفة “ميرور”، نجحت بيج ليلي ألكسندر (17 عامًا) في الوصول للمرحلة النصف النهائية من مسابقة ملكة جمال إنجلترا.

وأخذت حياة بيج التي عانت من المضايقات طوال فترة دراستها الابتدائية والثانوية، منحى آخر حيث درست التجميل وتأهلت لنصف نهائي مسابقة ملكة جمال إنجلترا.

وحصلت بيج على لقب الوصيفة في مسابقة جمال مدينة توتنغهام في الرابع والعشرين من مارس الماضي.

وكان امتناع بيج عن الطعام نتيجة المضايقات المستمرة لها، أدى لانخفاض وزنها بشكل ملحوظ، لكنها في الأخير استطاعت أن تتجاوز وضعها البائس والتحقت لدراسة التجميل، وغيرت نمط حياتها كلياً، الى أن وصلت الى هذا المستوى من المنافسة الكبيرة على ملكة جمال بريطانيا.