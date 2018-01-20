” وسلمت الأمانة”.. هكذا قدم عناصر قوى الأمن الرعاية لقاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

يطبق عناصر قوى الامن الداخلي الرعاية الاجتماعية بشكل ملفت، وهو ما حصل مع قاصر سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسلمت الأمانة… هو عنوان الفيديو الذي نشرته شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي،

ويكشف الرعاية التي قدمت للطفل عبد الباسط احمد شهدو من الجنسية السورية،

شهدو هو قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة كان عثر عليه في ساحة حلبا، ليصار الى تسلميه الى الفصيلة الموجودة في المنطقة بعدما تعذر استقباله من قبل الجمعيات في وقت متاخر من الليل.

فكيف أمضى الطفل عـبد الباسط ليلته في فصيلة حلبا؟

الفيديو يظهر الطفل عبد الباسط وهو يتناول الطعام مع العناصر المناوبة قبل ان ينتقل الى مشاهدة بعض البرامج الترفيهية لينهي ليلته على سرير احد العناصر.

وبعد تعميم صورته من قبل القوى الامنية توجه اهل عبد الباسط القاطنين في جبل لبنان لاستلامه، شاكرين القوى الامنية على الصورة الحضارية التي يقدمونها للمجتمع.