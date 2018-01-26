وسائل إعلام أمريكية: ترامب سعى إلى إقالة المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب سعى إلى إقالة المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي روبرت مولر، لكنه تراجع عن ذلك عندما هدد محاميه في البيت الأبيض بالاستقالة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن محامي البيت الأبيض دونالد ماكغان حذر من أن إقالة مولر سيكون لها “أثر كارثي”.

ويقود مولر فريق تحقيق ينظر في مزاعم بشأن تواطؤ حملة ترامب الانتخابية مع روسيا من أجل التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ونفى ترامب صحة هذه المزاعم، وكذا فعلت روسيا.