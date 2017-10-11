وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب أشعل فتيل الحرب

أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أشعل فتيل الحرب” مع بلاده، حسب ما نقلت عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال في حديثه لوكالة “تاس” الروسية إن برنامج بلاده النووي ضمن السلام والأمن في المنطقة ولن يكون محل نقاش.

ونقلت الوكالة عن ري قوله: “بهذا البيان العدواني والمجنون في الأمم المتحدة، يمكنكم القول إن ترامب أشعل فتيل الحرب ضدنا.. نريد تسوية الحساب النهائي بوابل من النيران وليس بالكلمات”.

وقال “لقد وصلنا تقريبا إلى المرحلة النهائية من الرحلة صوب هدفنا النهائي.. لتحقيق توازن حقيقي للقوة مع الولايات المتحدة”.

وأضاف “موقفنا الأساسي هو أننا لن نوافق مطلقا على أي محادثات تكون فيها أسلحتنا النووية موضعا للتفاوض”.