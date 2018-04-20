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وزير خارجية فرنسا: روسيا تعرقل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما
وزير خارجية فرنسا: روسيا تعرقل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما
فى:
20 أبريل 2018, 19:52
فى:
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وزير خارجية فرنسا: روسيا تعرقل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما
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