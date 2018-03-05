وزير المال يتهم باسيل بالسرقة.. وأبي خليل: ما أبلغ خليل حين يحاضر بالعفة

ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاجتماع السابع للجنة الوزارية المكلفة مناقشة مشروع موازنة العام 2018 بعدما ترأس جزء منه نائب الرئيس غسان حاصباني، ركز على دراسة موازنات بعض الوزارات.

وقد اتفق المجتمعون على موازنات الدفاع والاشغال والصحة، على أن يعقد اجتماع آخر بعد ظهر الثلاثاء.

حاصباني لفت الى ان وزارة الصحة التزمت ترشيد الانفاق الاداري بنسبة عشرين في المئة من غير المس بالاستشفاء والدواء، مشددا على ان الاصلاحات أهم من اقرار الموازنة قبل الذهاب الى المؤتمرات الداعمة للبنان.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، شن وزير المال علي حسن خليل هجوما عنيفا على وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان اتهم خليل بأنه عرقل مشاريع الكهرباء.

الجدال الاعلامي بين خليل وباسيل دخل الى اجتماع الموازنة، من باب رد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على رد وزير المال قائلا ما أبلغ علي حسن خليل حين يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة.

عندها قال وزير المال على حسن خليل: لن أرد على الوكيل لانه يعرف ويحرّف كما يطلب اليه والحكم هو القانون.

تقرير: ربيع شنطف