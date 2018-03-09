وزير العدل عرض مع سفير المغرب إمكان التعاون القضائي

بحث وزير العدل سليم جريصاتي مع سفير المغرب في لبنان امحمد كرين، في العلاقات الثنائية بين لبنان والمغرب خصوصا على صعيد تفعيل الاتفاقيات القضائية بين البلدين في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد.

بعد اللقاء، تحدث السفير كرين، فقال: “عقدنا مع الوزير جريصاتي جلسة عملية ومفيدة وودية تباحثنا خلالها امكان التعاون بين المغرب ولبنان في المجال القضائي خصوصا الاتفاقيات الخمسة التي هي في مرحلتها النهائية والتي تمت دراستها من الجانبين المغربي واللبناني”.

أضاف: “كان لقاء اليوم مناسبة للحديث عن مشاركة لبنان في المؤتمر المزمع عقده في مراكش مطلع الشهر المقبل حول السلطة القضائية والمسائل المرتبطة باستقلاليتها وتوطيد امكانياتها من خلال تعزيز اخلاقياتها”.