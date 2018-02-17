وزير الطاقة سيزار ابي خليل: الكهرباء على بعد قرار من مجلس الوزراء

شدد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على أن القرار هو المطلوب في ملف الكهرباء، لافتاً لى أن كل الخيارات باتت مدروسة وكل الأفرقاء شاركوا فيها.

وتحدث أبي خليل عن تأجيل وتسويف للدراسة المفصلة حول انتج الكهرباء التي وضعت امام اللجنة الوزراية المخصصة للكهرباء، وذلك خلال مؤتمر بعنوان “نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء” نظّمه الحزب التقدمي الإشتراكي بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت في فندق “ريفييرا”.

ورأى النائب غازي العريضي، من جهته، أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد “أنّنا أمام فضيحة كبيرة في ملف الكهرباء”.

وكانت أيضاً كلمات اكدت على ضرورة وضع حد لمعضلة الكهرباء في لبنان.