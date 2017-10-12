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وزير الطاقة اعلن اقفال دورة التراخيص للتنقيب عن النفط: مشاركة الدولة مؤمنة من اللحظة الاولى عبر حصتها من الانتاج

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