وزير الصحة تفقّد أم لبنانية تنجب 6 أطفال توائم

بعد أن ضجت الأخبار بالحدث النادر والذي يحدث للمرة الأولى في لبنان عبر إنجاب امرأة لبنانية لست أطفال توائم، زار وزير الصحة غسان حاصباني مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي – الروم حيث الأم وأطفالها لتفقدهم.

الأطفال بصحة جيدة، رغم ولادتهم في الشهر السابع، وسيمكثون في الأسابيع المقبلة في قسم حديثي الولادة لتخطي مخاطر وعواقب الولادة المبكرة.

خليط من المشاعر تجتاح الأب يوسف فضل الله، هو الفرح بعائلته الكبيرة، والفخر بزوجته التي تحملت كل المخاطر، وهو الخوف من الغد.

ثلاث فتيان وثلاثة فتيات، سينضمون إلى إخوتهم الأربعة، بفضل العناية الإلهية والإنجاز الطبي اللبناني.