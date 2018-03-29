وزير الدفاع الروسي: مهجرو الغوطة الشرقية قد يعودون خلال أيام

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أطرافاً سعت للتضليل واتهمت موسكو باستخدام أسلحة محظورة فيالغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق.

وجاء حديث لافروف في مؤتمر صحفي مشترك له مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأعرب لافروف عن قلق بلاده تجاه “وضع الشعب الكردي في سوريا”. وأكد الوزير الروسي أنه يجب الاتفاق على وقف المواجهات في عفرين.

وأشار دي ميستورا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال مساعدات إضافية للمدنيين في الغوطة.

وأضاف أنها تترقب أن يساهم اجتماع أستانا القادم في تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد.

وتابع أنه يجب تسريع العملية السياسية في سوريا.

من جهة أخرى، نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله لدي ميستورا، إن النازحين قد يبدأون العودة إلى الغوطة الشرقية في سوريا بحلول الأحد أو الاثنين.