تركيا تحذر فرنسا من “اجتياح” الشمال السوري

حذر وزير الدفاع التركي السبت من “اجتياح” فرنسي لشمال سوريا، بعدما أكد ممثلون للمقاتلين الأكراد خلال استقبالهم في باريس، أن فرنسا ستعزز انتشارها العسكري في المنطقة.

وصرح الوزير نور الدين جانيكلي أمام وسائل إعلام، قائلا: “إذا اتخذت فرنسا إجراء على غرار انتشار عسكري في شمال سوريا، فسيكون ذلك تدبيرا غير شرعي ينافي القانون الدولي. سيكون ذلك اجتياحا”.

وأكد “الإليزيه” يوم الجمعة الماضي، أن فرنسا لا تخطط لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.