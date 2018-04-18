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وزير الدفاع الأمريكي: الحكومة السورية مسؤولة عن تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواقع الهجوم المشتبه به في دوما
وزير الدفاع الأمريكي: الحكومة السورية مسؤولة عن تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواقع الهجوم المشتبه به في دوما
فى:
18 أبريل 2018, 20:49
فى:
الأخبار
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وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس: الحكومة السورية مسؤولة عن تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواقع الهجوم المشتبه به في دوما
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