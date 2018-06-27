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وزير الخارجية السوداني: وقف إطلاق النار سيبدأ خلال 72 ساعة والاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى
وزير الخارجية السوداني: وقف إطلاق النار سيبدأ خلال 72 ساعة والاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى
فى:
27 يونيو 2018, 14:28
فى:
الأخبار
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وزير الخارجية السوداني: وقف إطلاق النار سيبدأ خلال 72 ساعة والاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى
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