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وزير الخارجية التركي: قوات النظام السوري لم تدخل إلى عفرين حتى الان
وزير الخارجية التركي: قوات النظام السوري لم تدخل إلى عفرين حتى الان
فى:
20 فبراير 2018, 9:21
فى:
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